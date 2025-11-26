Сподели close
Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов предупреди, че действията на властта спрямо рафинерията в Бургас и общото управление на бюджета поставят държавния интерес под риск, предаде репортер на "Фокус". 

Според него проблемът е пределно ясен – липса на финансови ресурси.

"Проблемът е един – нямат пари", каза той. 

Костадинов заяви, че прогнозите на партията му започват да се потвърждават, като сравни ситуацията с фалита на Гърция преди повече от десетилетие.

"Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават", каза той и посочи и кои са малкото останали значими държавни активи у нас – АЕЦ "Козлодуй“, "ТЕЦ Марица изток 2“, няколко летища, две пристанища, тотото и различни държавни сгради. По думите му управляващите може да подготвят именно тяхната ликвидация.

"Управляващите може би са тръгнали да продадат всичко", каза Костадинов и подчерта, че "пари в бюджета няма", а действията на правителството спрямо рафинерията в Бургас са повод за сериозно безпокойство.

"Подходът към рафинерията в Бургас кара да се страхуваме за държавата като цяло".