Костадин Костадинов в социалната мрежа Фейсбук.
"След като Асен Василев, като служебен министър в правителството на президента Радев, даде старт на процедурата по унищожаването на българския лев, четири години по-късно България вече е част от еврозоната. За фетиша еврозона на ПП-ДБ, а след това и на управляващите от ГЕРБ, ДПС, АПС, БСП и ИТН ще плащат българските граждани.
Само за първите шест дни поскъпнаха стоки и услуги, а токът за бизнеса скочи с 30 %. Очевидно е, че инфлационните процеси са в ход, а механизми за овладяването им липсват.
Шест дни след унищожаването на българския национален суверенитет, тъй като страна без собствена валута няма самостоятелност над своите решения, ПП-ДБ вече искат да унищожат и българската държава. Заявки за това има в техни интервюта по масовите медии, от които е очевидно, че започват нова антибългарска кампания, която има за цел да унищожи най-старата държава в Европа", пишат още от партия "Възраждане".
“В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.", алармира Костадинов в своя публикация в социалната мрежа.
Той добавя, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това очевидно ще ни бъде представяно като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".
“Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори “Възраждане" ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за “Възраждане". Ние ще свършим останалото", категоричен е Костадинов.
Костадин Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата!
©
Още по темата
/
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
11:02
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:11
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Още от категорията
/
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Как една запетая беше причината районен съдия от СРС да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
06.01
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
bboy1912
преди 9 мин.
Как бе, Копейка, нали вие обещахте, че ще запазите лева. Нима излъгахте всички? Соросоидите се оказаха отново по-силни :'(
DeCommunism
преди 14 мин.
Не, всъщоност зорът ти е, че вече ти и измислената ти партия повече нямате тема, за която да лъже и да се изявявате. 5джи, ваксини, Шенген, Еврозона, за всичко излъгахте и повече няма смисъл от съществуването ви дори и за онези дето ви се връзваха на простотиите!
Чичо Андрю
преди 25 мин.
Тая проруска мишка що не се завре обратно в дупката, от която излезе?! Щял да срива еврозоната. Вица на деня. Ще срине на баба си хвърчилото. А колкото до ликвидацията на армията, парламента и правителството - що не вземе да погледне другите държави в еврозоната? Техните армии, парламенти и правителства ликвидирани ли са? Сменени ли са името на държавата, химна, знамето? Да си говори шитните (както той обича да казва) на малоумните си поддръжници и да се хваща с тях в Москва да си харчи копейкте! Първа политическа сила... в мечтите ти, палячо!
Кръстоносец 1
преди 46 мин.
Кой пуска руската проститутка да ми обяснява на мен - Българина какво ми било заличено ?! Няма ли най-сетне да се нагълта достатъчно със сп3рмата на приятеля му, и да умре от задавяне по руски ?!
Пловдивчанин_1
преди 50 мин.
Следващата стъпка е на тоя мурджо на снимката, който е родом от ромската махала на Варна да му зачислят една риза с дълги ръкави завързани на възел зад гърба и един дежурен санитар да го води до тоалетната :) хахахахахахахахаах жалкар нещастен, като всичките му последователи :) хахахахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.