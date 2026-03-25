Костадин Костадинов във Варна: Паметта на граф Игнатиев не трябва да бъде поругавана
По време на събитието лидерът на "Възраждане", Костадин Костадинов, заяви, че почитането на паметта на граф Игнатиев не е продиктувано от конкретен политически повод, а от историческа признателност към личност, която има ключова роля за съдбата на българската държава.
Той изнесе историческа беседа пред присъстващите като разказа, че граф Игнатиев остава в историческата памет като "един от най-големите българофили на XIX век" и като човек, чието име е трайно свързано със Санстефанска България – символ на българския национален идеал в продължение на десетилетия.
Костадинов припомни, че паметникът на граф Игнатиев във Варна е първият такъв монумент в света и подчерта, че именно този факт прави посегателствата срещу него още по-позорни. Той отбеляза, че през последните години паметникът е бил неколкократно поругаван – заливан с боя и дори изкъртен, а случаите са предизвикали остри обществени реакции.
В изявлението си той определи като недопустими опитите за подмяна на историческата памет и заяви, че според него в последните години все по-често се правят внушения, които омаловажават ролята на личности и събития, свързани с Освобождението на България.
Костадинов добави, че граф Игнатиев има съществен принос за дипломатическите усилия, довели до Руско-турската освободителна война. Той акцентира и върху ролята му в убеждаването на руския император Александър II, че войната трябва да бъде започната, въпреки сложната международна обстановка след Кримската война и опасенията от нов сблъсък с европейските сили.
В словото си Костадинов разви и историческа теза за значението на Цариградската посланическа конференция от 1876 г., както и за провала на опитите за мирно решаване на българския въпрос. По думите му едва след неуспеха на тези дипломатически усилия става ясно, че освобождението на България може да бъде постигнато само чрез война.
Той посочи още, че според него граф Игнатиев е сред фигурите, които имат пряк принос не само за подписването на Санстефанския мирен договор, но и за самото възстановяване на България като държава след близо петвековно османско владичество.
В изказването си Костадинов засегна и споровете около личността на граф Игнатиев, включително твърдения, разпространявани през последните години за негово отношение към съдбата на Васил Левски. Той отхвърли подобни внушения и заяви, че според него те представляват опит за очерняне на една от фигурите, които българската историческа памет дълго е почитала като приятел на българската кауза.
По време на събитието беше подчертано още, че почитането на паметта на граф Игнатиев е израз на признателност не към политическа конюнктура, а към историческа фигура, която е свързана с националната съдба на България. В заключение Костадинов заяви, че българското общество не бива да допуска отричане на националната памет, нито поругаване на символи, свързани с Освобождението и историческата идентичност на страната.
Стефанов 24
преди 13 мин.
Ненормалник! Офицално мероприятие,"поклонение", речи,венци ,а нашият циганин с дънки!! Този ако приберат в лудницата/ където му е мястото/ ще подлуди и докторите.
