Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България. Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата - достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес. Това написа във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Ето и останала част от публикацията му:
Вчера обаче депутатите на "Възраждане" се бориха като опълченци не само с представителите на двете турски партии, но и с техния еничарски корпус - еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие". Даже, ако трябва да сме точни, еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци.
Но вчера еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие", както и техният господар и собственик Пеевски, бяха разгромени от "Възраждане". На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено.
Постигнахме голяма победа, но борбата продължава. Идват избори, на които Възраждане окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България.
По-рано днес президентът (2017 г. - 2026 г.) Румен Радев също коментира гласуваните промени в Изборния кодекс. "Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права", заяви той в социалната мрежа.
