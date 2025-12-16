Сподели close
Ние сме против удължителния бюджет. Не искаме държавата да продължи да задлъжнява. Трябва да се предложи нов бюджет без никакви дългове в него. Тези дългове се използват, за да се прикрие дефицита в бюджета. За да се компенсират надутите разходи, трябва да има надути приходи. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след края на консултациите на партията при президента, предаде репортер на ФОКУС.

"Парламентът е нелегитимен и изчерпан. Вече е и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите и връщането им, толкова по-добре. Подчертахме и желанието си България да запази лева", добави лидерът на "Възраждане".

"Не искаме да се тегли повече и една стотинка заем. И това може да стане много лесно - със съкращаване на министерствата от 19 на 10. Ние настояваме България да не бъде вакравана в еврозоната", заяви той.

"Не виждам подходящ служебен премиер по домовата книга", категоричен е той.

"Коментирахме като възможна вероятност за предсрочни избори края на март. Не беше коментирана конкретна дата. Април имаме Цветенца и Великден - не може да вкараме тази празници в предизборна кампания", добави Костадинов.