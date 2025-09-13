ЗАРЕЖДАНЕ...
Костадинов: Качваме се на Титаник!
Той предупреди, че еврозоната е в криза, като посочи Франция, Германия и Италия като примери за държави с фалит, рецесия и стагнация.
"Качваме се на Титаник“, каза още Костадинов.
"Бюджетният дефицит у нас вече надхвърля 6,5 млрд. лева, а корупцията и липсата на външнополитическа инициатива са допълнителни аргументи за оставка", допълни той.
Към този час центърът на София е блокиран от шествие. В 16.00 часа протестиращите се събраха пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".
Ponk
преди 25 мин.
Действай копе...йко, митрофана да е доволна,а и избори ще дойдат. От тук нататък тръгваш надолу. Трябва да се ръчка най-тъпата част от населението ни да не те забрави!
