Костадин Костадинов определи преодоляното вето на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.
"Всеки народен представител, който се е заклел да защитава законите и Конституцията, трябваше да подкрепи предложението на "Възраждане", а не да се подчинява на ветото на Радев и неговата говорителка, които действат като защитници на чужда държава – Турция, изпълнявайки волята на Ердоган“, заяви Костадинов.
По негови думи решението е стъпка към "ограничаване на проблеми в изборния процес, включително незаконно гласуване в чужбина", като посочи конкретно Турция.
"ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още лидерът на "Възраждане".
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
© ФОКУС
Още по темата
/
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
14:29
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
13:28
Още от категорията
/
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
16:00
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
15:30
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
12:34
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
11:58
Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Скъпо ще си плати
09:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Христо Бояджиев
преди 2 ч. и 20 мин.
Лъжливото о Ф чарче се напиня пред изб У рно.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.