Костадинов: Лекарите напускат. Отделението по детска хирургия в окръжната болница на Варна ще затвори врати на 1 март
Не мога да обвиня лекарите. Всеки има право да получи достойно заплащане за труда си. Но имам един въпрос към всички пропагандисти, анализатори, икономисти, финансисти и редови еничари. Това пише във Facebook профила си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Защо в клуба на богатите затварят детски отделения, а лекарите бягат заради мизерно заплащане? Защо така, адепти на еврозоната? Защо български деца ще страдат и умират заради липса на елементарно здравеопазване? Ето ви един от многото ефекти от вкарването на чуждата валута. Защото българите вече очакват много по-големи заплати, и са прави. Нали сме в клуба на богатите?", пита той.
По думите му решение има - "и министерството на здравеопазването, и общината могат да се намесят временно за решаване на проблема, а след това със законова промяна и премахване на търговския статут на държавните и общински болници проблемът ще бъде решен завинаги."
"Но това решение, което Възраждане предлага от години, не се прилага, защото все още нямаме властта, за да го наложим.Добрата новина е, че идват избори и имаме избор. Или избирате Възраждане и започваме бързо и незабавно икономическо и финансово възстановяване на почти доубитата ни държава, или избирате който и да било от останалите на политическия "пазар" и той ви гарантира окончателно решение на българския въпрос. Ако и сега нашият народ не си отвори очите и отново избере адептите на антибългаризма, никой няма да ни е виновен за катастрофата, която ни очаква", пише още Костадинов.
