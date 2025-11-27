Костадинов: Правителството да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира
Във Facebook той написа:
“Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ПП-ДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление.
Вчера протестът беше много шарен и в него беше цялото общество. Той не беше партиен, а общонароден, и днес ще бъде още по-голям, защото заради участието на ПП-ДБ медиите не само го отразяват, но и го рекламират. Протестите на "Възраждане" през лятото бяха още по-големи, но за тях по медиите имаше или нищо, или изкарваха протестиращите лумпени и вандали. Сега не е така - нищо, че половината протестиращи са същите от летните протести.
Ето защо правителството трябва да подаде оставака веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН.
Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ПП-ДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!
Всичко е в ръцете на българския народ. Единствено и само от неговия избор трябва да зависи бъдещето на нашата Родина!", написа Костадинов в социалната мрежа.
