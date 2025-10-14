Костадин Костадинов.
"Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.
"Възраждане" иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!", пише още Костадинов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Квото Такоа
преди 1 ч. и 9 мин.
Без правителство преди приемането на Еврото....еб*си таша*а :))) И всички които мразят Радев ще му дадат да направи служебен кабинет - хахахахаха.
Анонимен
преди 1 ч. и 43 мин.
На кой ни остави Бойкооооооо
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.