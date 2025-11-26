Костадин Костадинов в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Видяхме, че имат заявка за протест и го подкрепихме", каза още той.
"Аз не виждам други протести. От работодателите чухме заявка, но не можем да кажем със сигурност, че ще има протест. Протестите на синдикатите са ограничени - преди дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. Второ, позицията им е странна - в началото те излязоха с изявление, с което почти подкрепиха бюджета. Тяхната позиция е двузначна", добави Костадинов.
"Бюджетът е бюджет на фалита. Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Бюджет, в който са предвидени увеличения на осигуровки на данъци", коментира още Костадинов.
"На една заплата от 2500 лева в момента, осигуровките са 1368 лева. Тоест, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868. С увеличението сега на осигуровките с 10%, заложено в бюджета, тази заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 бруто. Управляващите казват, че увеличават заплатите. Те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба", обясни още той.
Според лидера на "Възраждане" войната в Украйна е към края си. "Русия спечели войната, и продължава да я печели. Нормално е мирът да се подпише от този, който печели войната. Виждаме, че ще се върви към компромисен вариант за мир", посочи още той.
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
©
Още по темата
/
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Млад лекар: Депутатите не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Протестите ни ще продължат
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
11:19
Вицепрезидентът на КНСБ: България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне
09:55
Зам.-министърът на образованието: Без телефони в клас и с усилията за ограничаване на достъпа до социалните мрежи предпазваме децата си
25.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Президентът: Нарушаването на върховенството на правото и баланса между институциите неизбежно подкопава устоите на демокрацията
25.11
Вицеmремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Чопър
преди 2 ч. и 13 мин.
Късопишков е тотален кретен. И той бил работник щото получавал заплата. От какво я изкара бе капут ? От работещите. Някой трябва да му обясни ,че при 2% увеличение на ВНОСКАТА за пенсия ,работника плаща 0,88% от нея. Тоест няма и 1% ако ти остане същата заплата през 2026г. Малоумник. Една страна ,като спечели война ,марширува в столицата на победената. Не изявява претенции да и предадат територии за които губи стотици хиляди почти 4г. И пРосия е победител ,колкото и ти си работник ,крадлив циганин.
Анонимен
преди 2 ч. и 16 мин.
Пълни глупости! На заплата 3868лв осигуровките са 516лв.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.