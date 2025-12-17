Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.
"Ситуацията е меко казано абсурдна! Правителство подаде оставка, един от основни е мотиви за протест срещу него беше Бюджета. Сега влиза на практика фризирана версия на първия бюджет. Днес се оказва, че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството", каза още той.
"Ние считаме, че бюджет трябва да има, но той трябва да е нов. Няма да подкрепим удължителната версия на този, сегашният. Председателят на фисканият съвет Симеон Дянков заяви, че бюджетът е изграден на базата на фалшиви даннни. Най-доброто решение е нов бюджет без никакви дългове. Защото за тези 19 млрд. ние ще плащаме скъпо. Лихвите по дъловете се увеличават, Бъгария ще влезе в дългова спирала. Смятаме, че трябва да има рязане и съкращения в държавната админицтрация. Има огромни буфери за крадене, оставени в бюджета. Правотелството трябва да има смелостта да излезе и да признае истината. Те няма да дадат заден. Ще излезем на протести. Нашата цел ще бъде - този бюджет да не бъде приет. Чака ни изборна кампания и ново правителстово. Нека ново Народно събрание да взима решение за това, сегашният изчерпан парламент няма легитивност да прави това", коментира още Костадинов.
По думите му стана ясно, че от партията с поканили в 12:30 да дойдат представители на синдикатите.
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
© ФОКУС
Още по темата
/
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
15.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
12.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
11.12
Още от категорията
/
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с началото на консултациите при президента
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.