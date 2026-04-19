Това, което ме радва и това, което виждам, е, че има много по-голяма избирателна активност. Това няма нужда да ми го покаже някой, защото го виждам с очите си. Аз винаги гласувам по едно и също време от 20 години насам - в 10 часа. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който гласува във Варна.

Той е водач на листите на партията в 3 МИР – Варна и 25 МИР – София.

"Гласувах за бъдещето на България. Гласувах за свободна и независима България. Гласувах за нашите деца. Гласувах за децата на България", каза той.

"Това за мен е най-големият измерител, защото когато отивам насам, виждам моите съкварталци, моите приятели, съседи, които заедно с мен отиват. Това, което ме радва, е, че за първи път аз не си спомням наистина откога не съм виждал такава опашка. Наистина може би от повече от 15-20 години", допълни Костадинов.

По думите му "най-голямото проклятие на българската демокрация" е убеждението, че от нас нищо не зависи.

"Само този, който гласува, може да промени всичко, може да промени бъдещето, може да промени историята. Надявам се, че днес ние заедно ще променим историята на България към по-добро", каза още лидерът на "Възраждане".