"Оставката на Борислав Сарафов е безкрайно закъсняла. Това трябваше да се случи много по-рано", това заяви във Варна лидерът на "Възраждане", Костадин Костадинов. Той посочи още, че според него бившият вече главен прокурор е трябвало да бъде разследван.

"В нашата държава реформи се правят с идеята да се махнат хората на някого и да се сложат хората на друг. Сега виждаме как се махат хората на Пеевски и Борисов, но вярвам, че ще видим как ще бъдат вкарани хора на Радев и ПП-ДБ", убеден е лидерът на "Възраждане".