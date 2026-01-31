С остър пост в социалните мрежи срещу вчерашното интвервю на президентът (2017-2026 г.) Румен Радев излезе лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ППДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н.", написа Костадинов.
Според него публичните изяви на Радев открито показват евроатлантическите му полититически виждания, ''в подкрепа на неолибералното политическо статукво".
"Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в Панорама, което аз поне не се сещам досега да се е случвало - винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика", написа лидерът на "Възраждане".
Той посочи, че с подобни изяви Радев помага изключително много на "Възраждане и им носи гласовете на разочарованите му избиратели. Костадинов посочи и според него какви са различията в политическите възгледи на партията му и на Радев.
"Възраждане иска повече България, Радев иска повече Брюксел. Възраждане иска самостоятелна валута български лев, Радев иска чуждата валута евро. Възраждане иска напускане на НАТО, Радев се гордее, че е натовски генерал. Възраждане иска предоговаряне на условията за членство в ЕС, Радев иска още по-дълбока интеграция в ЕС до степен на федерализация и унищожаване на българската държавност. Възраждане иска премахването на незаконните етнически партии, Радев дава мандат за управление на етническата партия АПС на Доган. Възраждане се бори с олигархията и мафията на ГЕРБ и ДПС, Радев осигурява продължение на комфортното им управление вече два месеца, след като с протестите си ги накарахме да подадат оставка на 11 декември", коментира той.
"Винаги досега "новите" политико-инженерни проекти разкриваха истинското си лице след изборите. Хубаво е, че заради силната обществена енергия в настоящия момент това се случи преди изборите. Защото когато хората се разочароват след изборите, е късно. А сега предизборната кампания тепърва започва", заключи депутатът.
