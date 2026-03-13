Костадин Костадинов в кулоарите на парламента минути след като Народното събрание прие на първо четене в зала удължителния закон за бюджета, предаде репортер на ФОКУС.
Единствено от парламентарната група на ''Възраждане'' гласуваха против. По думите му подобна промяна в позициите показва сериозно противоречие в поведението на част от политическите сили. Костадинов определи ситуацията като ''особена политическа шизофрения'', която според него трябва да стане ясна за обществото.
''ПП-ДБ още когато се гласуваше бюджетът миналата година, подкрепиха по-голямата част неговите постановки, както направиха МЕЧ и ''Величие'' От ''Възраждане'' имахме ясна и принципна позиция срещу този бюджет, още когато беше приет. Ние не одобрихме включването на близо 19 милиарда лева в него нов дълг, ние не одобрихме свалянето на прага за ДДС, ние не одобрихме всички останали изкуствено надути приходи, които имаха една единствена цял - да намалят служебно дефицита, за да може да се отговори на изискването на Маастрихтските критерии за максимум 3% дефицит'', посочи Костадинов.
По отношение на включената извънредна точка в дневния ред на НС - проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп, Костадинов обясни, че "Възраждане" няма да подкрепят това предложение.
''Ситуацията сега е съвсем различна от преди. Сега има война, която продължава да се разгаря. За какъв мир говорим въобще?'', попита той.
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
