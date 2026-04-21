"Нашата страна е единствената, в която резултатите се обявяват 48 часа след изборите. Аномалия е още да няма обявени депутати, но така е по закон." Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на пресконференция пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.

Лидерът на "Възраждане" изрази съмнения за манипулация във връзка с вота

Костадинов настоява имената на народните представители да бъдат обявени възможно най-бързо. По думите му "остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес с фини настройки след края на изборната надпревара, за да може да регулира кой откъде да влезе."

Лидерът на "Възраждане" благодари на избирателите, които "подкрепиха каузата за свободна и независима България.

"На тези избори идеологиите претърпяха крах и победи желанието за спокойствие и дълго управление, за да се сложи край на цикъла на политическа нестабилност от последните 5 години насам", каза Костадинов.

По думите му, резултатът не е изненадващ и до някаква степен е закономерен. Той поздрави водещата формация, която "ще носи съдбата на България поне следващите няколко години".

"Хубаво е само една партия да поема отговорността. Няма да има коалиционни партньори, които да се опитват да й извиват ръцете и към които победилата партия да прехвърля вината за неуспехите. Вече няма място за оправдания", каза още Костадин Костадинов.

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото една голяма част от нашите виждания бяха приписани на спечелилата партия. Дали е така, ще видим в следващите месеци", подчерта лидерът на "Възраждане".

"Нашият народ каза на тези избори, че не иска "Възраждане" да го управлява, но да бъде в парламента. На партията е създаден образ на крайна, радикална и агресивна формация, това няма общо с истината, но такава е пропагандата. "Възраждане" ще продължи да бъде будната съвест на нацията и ще бъдем верни на народа", заяви лидерът на партията.

Сред решенията, които новото правителство трябва да вземе по най-бързия начин, той изтъкна тези, касаещи цените на горивата, тока, храните и лихвите по кредитите. По думите му, "Възраждане" ще подкрепи "Прогресивна България", ако предложенията й бъдат добри.

Varna24.bg припомня, че "Възраждане" мина 4-процентовата бариера за влизане в управлението, като получи 4.257% от вота. Очаква се да заемат 12 депутатски места.