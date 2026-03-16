Костадин Костадинов ще е водач на листата за Варна за предсрочните парламентарни избори.
След него в листата се нареждат:
Коста Стоянов
Светослав Тодоров
Полина Ставрева
Георги Геров
Сергей Христов
доц. Никола Македонски
Павлин Пенев
д-р Радослав Петков
Александра Чолакова
Галин Иванов, Валери Велинов
Ивайло Иванов
Анастасия Плецкова
Драгомир Радков
Тодор Тодоров
Георги Георгиев
Симеон Михайлов
Милен Алексиев
Станислав Станев
Георги Георгиев
Константин Великов
Валери Георгиев
Венцислав Георгиев
Диана Неделчева
Светослав Йорданов
Юлиян Губатов
Диан Атанасов
Дилян Григоров
Георги Георгиев
Николай Костадинов
Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност.
Костадинов подчерта, че се гордее с промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на секциите в Турция, както и с мобилизираната гражданска енергия, помогнала за свалянето на правителството на Росен Желязков. Той критикува мярката на служебното правителство, с която ще бъдат компенсирани социално слаби хора с по 20 евро заради повишените цени на бензина. Лидерът на “Възраждане" определи това решение, като “изключително неадекватно и престъпно".
Той подчерта, че в тази, както и в останалите листи в страната, няма да се забележат съществени разлики спрямо предходните избори, защото счита подборът за успешен. Изрази задоволство от работата на народните представители от партията в последния парламент. Смята, че те отново са се затвърдили като най-последователната и активна парламентарна група.
