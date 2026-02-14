Костадин Костадинов заяви в ефира на bTV, че според него около случая "Петрохан“ има данни за институционално прикриване и настоя за политическа отговорност.
По повод изпратените в Народното събрание материали по случая, Костадинов уточни, че лично не се е запознал с тях, тъй като не е присъствал в парламента, но депутати от партията му вече са започнали да ги четат.
"Не е имало агенти на ДАНС. В същото време смятам, лично мое мнение, че над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър, защото виждаме, че има прекалено много съвпадения“, заяви Костадинов.
По думите му при изслушване в парламента е задал конкретен въпрос към представителите на МВР дали има данни за присъствали действащи или бивши политици на територията на хижата.
"Помолих да ми дадат един от трите възможни отговора – да, има, не, няма, или правим разследване и не можем да отговорим в момента. Те ми отговориха: правим разследване, не можем да отговорим в момента. За мен това означава, че има“, уточни лидерът на "Възраждане“.
Костадинов коментира признанията на столичния кмет Васил Терзиев и на бившия министър на екологията Борислав Сандов, че са посещавали бившата хижа "Петрохан“.
"Първо Сандов излезе и се призна, че е ходил и то не един път, не два пъти, три пъти. След това, няколко часа по-късно, излезе и се призна Васил Терзиев, който даже надгради, като каза, че е дал пари. И то забележете – той дори не знае колко точно е дал. Между 70 и 80 хиляди евро“, заяви лидерът на "Възраждане“.
По думите му неправителствената организация не е декларирала за какво е похарчила дарените от Терзиев средства и не се знае за какво точно са отишли.
Костадинов настоя кметът да подаде оставка: "Васил Терзиев трябва да си подаде оставката. Не може да дадеш 70–80 хиляди евро на една престъпна педофилска секта и да кажеш: "Сбърках“. Като има грешка, трябва да има и последици.“
Костадинов направи паралел с разкритията около сексуалния престъпник Джефри Епстийн.
"Смятам, че този казус е свързан с досиетата на "Епстийн“, защото има набиващо се на очи съвпадение между случката в Петрохан, която става буквално пет дни след като излязоха досиетата. Това е моето мнение. Аз нямам доказателства за това, но разсъждавам като свободен човек“, обясни лидерът на "Възраждане“.
Костадинов заяви още, че партията му е получила информация за "абсолютно подобна ситуация“ в Родопите.
"Държавна територия, отпусната на безценица. След това оградено мястото. Правят се някакви много странни практики. Местни хора подавали сигнали в полицията – никакъв отговор, никакви действия“, каза той.
Ако информацията се потвърди, "Възраждане“ ще подаде официален сигнал, допълни Костадинов.
Лидерът на партията коментира и предложението за публичен регистър на осъдени за педофилия лица: "Говорим за осъден човек. Престъпниците нямат същите права като свободните граждани“.
В интервюто беше засегната и темата за промените в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на изборните секции зад граница – в страните извън Европейския съюз.
Според Костадинов с промените ще се ограничи броят на гласуващите само в Турция. Той защити идеята за това ограничения с мотива, че в Турция се манипулира изборният процес и става дума за хора, които "нямат никаква връзка с България“.
