"Намираме се в много сериозна криза в София - за съжаление не е безпрецедентна, а се повтаря циклично - става въпрос за кризата с боклука."

Такава позиция изрази лидерът на "Възраждане'' Костадин Костадинов пред журналисти в парламента по темата за боклуците в София. 

"Повтаря се циклично, защото ставаме свидетели на сблъсък, който много точно бе окачествен вчера от Явор Дачков - сблъсък между българското бездарие и малоумие. Защото за пореден път виждаме как българската държава води война с българската столица през българската мафия и с нейните средства''. 

Костадинов обясни, че потърпевшите са всички жители и гости на София. 

"В тази "война" страдат само гражданите."

Костадинов изрази сериозни опасения как България изглежда в очите на другите държави, които виждат какво се случва у нас. 

"Това не е нещо безпрецедентно за държавите в ЕС. Но то е много характерно за държавите, където е засилено присъствието на мафията".