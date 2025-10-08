ЗАРЕЖДАНЕ...
Костадинов за кризата с боклука: Сблъсък между българското бездарие и малоумие
© Булфото
Такава позиция изрази лидерът на "Възраждане'' Костадин Костадинов пред журналисти в парламента по темата за боклуците в София.
"Повтаря се циклично, защото ставаме свидетели на сблъсък, който много точно бе окачествен вчера от Явор Дачков - сблъсък между българското бездарие и малоумие. Защото за пореден път виждаме как българската държава води война с българската столица през българската мафия и с нейните средства''.
Костадинов обясни, че потърпевшите са всички жители и гости на София.
"В тази "война" страдат само гражданите."
Костадинов изрази сериозни опасения как България изглежда в очите на другите държави, които виждат какво се случва у нас.
"Това не е нещо безпрецедентно за държавите в ЕС. Но то е много характерно за държавите, където е засилено присъствието на мафията".
Още по темата
/
Доц. Пенчо Кратунков: При обработка в автоклав на 134 градуса температура и цикъл от около 2 часа опасният отпадък може да се предаде като неопасен
03.04
Силви Кирилов за случая с болничния отпадък: Невъзможно е да се допусне грешка при съхранението му
02.04
Здравният министър за смесването на битовия с медицинския отпадък: Има огромна опасност от епидемия
01.04
Още от категорията
/
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
16:49
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност, борбата с корупцията в ДАИ се представя за чадър над нея
16:13
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:09
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
14:34
Искат да отпадне изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на човек
14:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.