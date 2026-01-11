Костадин Костадинов:
"Когато лятото на 1922 година беше свалено ветото върху преговорния процес с Македония, ние предупредихме, че ще има ръст на агресията спрямо България. Защо? Защото България показва слабост. Защото Македония тогава оказа натиск и с, така да кажем, свои лобистки мрежи, пък и най-вече използвайки статуквото в самия Европейски съюз, успя да пречупи България. Оттам насетне те разбраха, че агресията може да им носи повече и повече политически точки. Те нямат намерение да спират. И не спират, както се вижда. Това не е нещо ново. Разбира се, всеки път има вдигане на летвата, защото сега за първи път се посяга на българското посолство, следващият път може да е консулството ни в Битоля. Не се знае. Тук е обаче големия въпрос - какво прави нашата държава? Видяхме една много беззъба и протоколна реакция от страна на МВнР. Обаче не виждам никаква реакция от страна на нашите партньори. Нали сме в Европейски съюз? Вече сме в клуба на богатите, в сърцето на Европа?", коментира той пред БНТ.
Костадинов заяви, че приемането на еврото у нас "събужда у българите отвращение и погнуса".
"Мога да говоря от името на всички българи, защото знам, че референдумът, който трябваше да се случи по този повод, беше абсолютно незаконно отменен от българския парламент и от Конституционния съд. А причината беше една и тя е много добре известна на всички. Ако имаше референдум, ние, свободните българи, щяхме да го спечелим. И нямаше България да загуби своята финансова независимост. Затова мога да се позволя да говоря от името на българския народ. В България има представителна непряка демокрация. Ако имаше пряка демокрация, щеше да има референдум. И на този референдум българският народ щеше да каже с огромно мнозинство "не“ на еврозоната", каза Костадинов.
Лидерът на "Възраждане" подчерта, че има огромна пропаст между елита и народа:
"И точно поради тази причина на изборите много малка част от хората отиват да гласуват. Защото те не припознават в тези, които гледат по върховете на българската политическа система, свои представители. Те виждат хора, които ги управляват напук."
Костадинов е категоричен, че инфлацията у нас ще продължава да расте.
"Във всяка една от държавите, в които местната валута е била унищожена, следва скок на инфлацията. И това е абсолютно доказано, видимо, ясно и категорично. По време на разговорите и в парламента, пък и в най-различни дебати сме го обяснявали това нещо и може и вие самите да го проверите, защото статистиките са, в крайна сметка, публично достъпни. Така стана и в България и така ще продължава да става, защото ефектът от унищожаването на нашата валута и вкарването на чуждата колониална валута, тепърва ще се усеща. Но пак повтарям, в сравнение с това, което направиха с душата на българите, защото много по-унизително и много по-гадно е това, което направиха с нашето достойнство. Те ни отнеха достойнството управляващите. Те казаха - "вие сте паразити, вие сте никои, ние няма да се съобразим с вас, ние ще ви вземем парите и сега ще работите с това, което ние ви дадем". Това е изнасилване на един народ", подчерта лидерът на "Възраждане".
