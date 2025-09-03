Костадин Костадинов, предаде репортер на "Фокус".
По думите му сме в състояние на пълна катастрофа. "Проблемите няма да се решат със зададената от Пеевски комисия по безводието и с тези смешни доклади, които ще бъдат приети и гласувани от парламента. Промените ще бъдат решени с премахването на това правителство и с власт, която произтича от народа и за народа", каза Костадинов.
Политикът обяви, че "Възраждане" ще бъде сред хората в градовете и селата, които не са успели да посетят. "Поставили сме си цел да няма място, където да не стъпи народен представител на "Възраждане", зарече се политикът.
