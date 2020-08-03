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Êîñòîâ: Ùå áúäå íåóìåñòíî, àêî ñòàíà ñëóæåáåí ïðåìèåð, íå âÿðâàì íà Ðàäåâ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 17:16 / 03.08.2020Êîìåíòàðè (22)210
© ÁÃÍÅÑ
Âèñîêà âåðîÿòíîñò îò ïîëèòè÷åñêà êðèçà ïðåäè ðåäîâíèòå èçáîðè. Òîâà ïðîãíîçèðà ïðåä ÁÍÐ Èâàí Êîñòîâ, ïðåìèåð íà Áúëãàðèÿ â ïåðèîäà 1997 – 2001 ãîäèíà.

Ñïîðåä íåãî "òàçè êðèçà áè íàñòúïèëà ïðè ñú÷åòàíèå ìåæäó çäðàâíà êðèçà è íåâúçìîæíîñò íà áîëíèöèòå äà ïðèåìàò êëèíè÷íî áîëíè ñëó÷àè, èêîíîìè÷åñêà êðèçà è îïàñíî íèñêî äîâåðèå íà óïðàâëÿâàùèòå“.

"Íà ïëîùàäèòå ùå èçëÿçàò ñèëíî ïîñòðàäàëè è èçïëàøåíè õîðà. Â òîâà îòíîøåíèå ñåãàøíîòî ïðàâèòåëñòâî ùå áúäå â ïî-ëîøà ïîçèöèÿ îò ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî. Çàäà÷àòà íà ñëóæåáíîòî å äà ïðîâåäå íàâðåìå ÷åñòíè èçáîðè, à íå, áåç äà èìà ïàðëàìåíò çàä ãúðáà ñè, äà ñå ñïðàâÿ ñúñ çäðàâíà è ñ èêîíîìè÷åñêà êðèçà. Ñúùåâðåìåííî òî ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñúùèòå ôèíàíñîâè ðåñóðñè è ïðîãðàìè çà îáëåê÷àâàíå íà êðèçèòå, êàêòî ñåãàøíèòå óïðàâëÿâàùè“.

Â ïðåäàâàíåòî "12+4“ Êîñòîâ ïðîãíîçèðà ñúùî, ÷å ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà ìîæå äà ïðîäúëæè è ñëåä èçáîðèòå, ïðåäâèä î÷àêâàíèÿ ñúñòàâ íà ïîëèòè÷åñêèòå ôîðìàöèè â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.

"Âñåêè ïðîòåñò íîñè ïðîìÿíà, ïîñòèãà íåùî, çàùîòî å ãðàæäàíñêè. Õóáàâî å äà ñå ñòèãíå äî ñëåäíàòà ïðîìÿíà – âñåêè ñëåäâàù óïðàâëÿâàù äà çíàå, ÷å íå ìîæå äà îñòàâè äúðæàâàòà íè ïëåíåíà, êàêâàòî å â ìîìåíòà“.

Òîé å êàòåãîðè÷åí, ÷å â ìîìåíòà íÿìà ïîëèòè÷åñêà êðèçà íÿìà, â ñòðîãî íàó÷íèÿ ñìèñúë íà äóìàòà - ïðàâèòåëñòâåíà êðèçà, êîãàòî ïðàâèòåëñòâîòî å â îñòàâêà è íÿìà äðóãî, è ïîëèòè÷åñêà êðèçà, êîãàòî ïàðëàìåíòúò íå ìîæå äà èçïúëíÿâà ïîâå÷å ôóíêöèèòå ñè è ñå ðàçïóñêà, çà äà áúäàò ïðîâåäåíè èçáîðè.

Èâàí Êîñòîâ ïîä÷åðòà ôóíäàìåíòàëíàòà ðîëÿ, êîÿòî âñÿêà èêîíîìè÷åñêà êðèçà èãðàå - "òÿ ïîäëàãà íà ïåðèîäè÷íî èçïèòàíèå ôèðìèòå è ôàëèðà íåêîíêóðåíòíîñïîñîáíèòå“.

"Ôóíäàìåíòàëíàòà ðîëÿ íà ãëîáàëíàòà êðèçà å ìíîãî ïî-çàñèëåíà. Ùå èç÷åçíàò öåëè ïðîôåñèè, ùå ñå ðåäóöèðàò äúëáîêî öåëè îòðàñëè… Ìîæå ëè äà ïîäïîìàãàìå íåùî, çà êîåòî çíàåì, ÷å â ñëåäâàùèòå ìíîãî ãîäèíè íÿìà äà èìà òúðñåíå íà íåãîâèòå óñëóãè èëè ñòîêè. Òîâà å ïîãðåøíî. Âòîðî, äà ñå ïîäêðåïÿò îòðàñëè ñ èäåÿòà äà ñå êîìïåíñèðà ñïàäíàëîòî ïîòðåáèòåëñêî òúðñåíå, òîâà å èçêëþ÷èòåëíî ïîãðåøíî. Ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà òåçè ñðåäñòâà äà êîìïåíñèðà ñïàäíàëîòî ïîòðåáèòåëñêî òúðñåíå, íàïðèìåð â òóðèñòè÷åñêèÿ îòðàñúë“.

Êîñòîâ ïîÿñíè, ÷å å èçëÿçúë îò ïîëèòèêàòà è íÿìà äîâåðèå íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ, êàòî ïî òîçè íà÷èí îòãîâîðè íà âúïðîñ - èìàë ëè å ïîêàíà îò äúðæàâíèÿ ãëàâà çà ñëóæåáåí ïðåìèåð. Òîé îïðåäåëè åâåíòóàëíà òàêàâà ïîêàíà êàòî "íåóìåñòíà“ è "áåçïðåäìåòíà“.

Ñïîðåä íåãî "èìà îãðîìíà íåñâúðøåíà ðàáîòà“ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïîâîä ñïðàâÿíåòî ñ êðèçàòà.

"Àç ñúì êðèòè÷åí ñðåùó öÿëîòî ïðàâèòåëñòâî, ñðåùó Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá“.

Ïî äóìèòå ìó ãëàâíèÿò ñàíèòàðåí çäðàâåí èíñïåêòîð è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá Àíãåë Êóí÷åâ òðÿáâà äà ñè ïîäàäå îñòàâêàòà, ñëåä êàòî êàçâà, ÷å íå çíàå êàê ñòðàíàòà íè ùå ïîñðåùíå ñëåäâàùàòà âúëíà îò êîðîíàâèðóñà.








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13:14 / 03.08.2020
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