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|Êîñòîâ: Ùå áúäå íåóìåñòíî, àêî ñòàíà ñëóæåáåí ïðåìèåð, íå âÿðâàì íà Ðàäåâ
Ñïîðåä íåãî "òàçè êðèçà áè íàñòúïèëà ïðè ñú÷åòàíèå ìåæäó çäðàâíà êðèçà è íåâúçìîæíîñò íà áîëíèöèòå äà ïðèåìàò êëèíè÷íî áîëíè ñëó÷àè, èêîíîìè÷åñêà êðèçà è îïàñíî íèñêî äîâåðèå íà óïðàâëÿâàùèòå“.
"Íà ïëîùàäèòå ùå èçëÿçàò ñèëíî ïîñòðàäàëè è èçïëàøåíè õîðà. Â òîâà îòíîøåíèå ñåãàøíîòî ïðàâèòåëñòâî ùå áúäå â ïî-ëîøà ïîçèöèÿ îò ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî. Çàäà÷àòà íà ñëóæåáíîòî å äà ïðîâåäå íàâðåìå ÷åñòíè èçáîðè, à íå, áåç äà èìà ïàðëàìåíò çàä ãúðáà ñè, äà ñå ñïðàâÿ ñúñ çäðàâíà è ñ èêîíîìè÷åñêà êðèçà. Ñúùåâðåìåííî òî ùå ðàçïîëàãà ñúñ ñúùèòå ôèíàíñîâè ðåñóðñè è ïðîãðàìè çà îáëåê÷àâàíå íà êðèçèòå, êàêòî ñåãàøíèòå óïðàâëÿâàùè“.
Â ïðåäàâàíåòî "12+4“ Êîñòîâ ïðîãíîçèðà ñúùî, ÷å ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà ìîæå äà ïðîäúëæè è ñëåä èçáîðèòå, ïðåäâèä î÷àêâàíèÿ ñúñòàâ íà ïîëèòè÷åñêèòå ôîðìàöèè â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
"Âñåêè ïðîòåñò íîñè ïðîìÿíà, ïîñòèãà íåùî, çàùîòî å ãðàæäàíñêè. Õóáàâî å äà ñå ñòèãíå äî ñëåäíàòà ïðîìÿíà – âñåêè ñëåäâàù óïðàâëÿâàù äà çíàå, ÷å íå ìîæå äà îñòàâè äúðæàâàòà íè ïëåíåíà, êàêâàòî å â ìîìåíòà“.
Òîé å êàòåãîðè÷åí, ÷å â ìîìåíòà íÿìà ïîëèòè÷åñêà êðèçà íÿìà, â ñòðîãî íàó÷íèÿ ñìèñúë íà äóìàòà - ïðàâèòåëñòâåíà êðèçà, êîãàòî ïðàâèòåëñòâîòî å â îñòàâêà è íÿìà äðóãî, è ïîëèòè÷åñêà êðèçà, êîãàòî ïàðëàìåíòúò íå ìîæå äà èçïúëíÿâà ïîâå÷å ôóíêöèèòå ñè è ñå ðàçïóñêà, çà äà áúäàò ïðîâåäåíè èçáîðè.
Èâàí Êîñòîâ ïîä÷åðòà ôóíäàìåíòàëíàòà ðîëÿ, êîÿòî âñÿêà èêîíîìè÷åñêà êðèçà èãðàå - "òÿ ïîäëàãà íà ïåðèîäè÷íî èçïèòàíèå ôèðìèòå è ôàëèðà íåêîíêóðåíòíîñïîñîáíèòå“.
"Ôóíäàìåíòàëíàòà ðîëÿ íà ãëîáàëíàòà êðèçà å ìíîãî ïî-çàñèëåíà. Ùå èç÷åçíàò öåëè ïðîôåñèè, ùå ñå ðåäóöèðàò äúëáîêî öåëè îòðàñëè… Ìîæå ëè äà ïîäïîìàãàìå íåùî, çà êîåòî çíàåì, ÷å â ñëåäâàùèòå ìíîãî ãîäèíè íÿìà äà èìà òúðñåíå íà íåãîâèòå óñëóãè èëè ñòîêè. Òîâà å ïîãðåøíî. Âòîðî, äà ñå ïîäêðåïÿò îòðàñëè ñ èäåÿòà äà ñå êîìïåíñèðà ñïàäíàëîòî ïîòðåáèòåëñêî òúðñåíå, òîâà å èçêëþ÷èòåëíî ïîãðåøíî. Ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà òåçè ñðåäñòâà äà êîìïåíñèðà ñïàäíàëîòî ïîòðåáèòåëñêî òúðñåíå, íàïðèìåð â òóðèñòè÷åñêèÿ îòðàñúë“.
Êîñòîâ ïîÿñíè, ÷å å èçëÿçúë îò ïîëèòèêàòà è íÿìà äîâåðèå íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ, êàòî ïî òîçè íà÷èí îòãîâîðè íà âúïðîñ - èìàë ëè å ïîêàíà îò äúðæàâíèÿ ãëàâà çà ñëóæåáåí ïðåìèåð. Òîé îïðåäåëè åâåíòóàëíà òàêàâà ïîêàíà êàòî "íåóìåñòíà“ è "áåçïðåäìåòíà“.
Ñïîðåä íåãî "èìà îãðîìíà íåñâúðøåíà ðàáîòà“ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïîâîä ñïðàâÿíåòî ñ êðèçàòà.
"Àç ñúì êðèòè÷åí ñðåùó öÿëîòî ïðàâèòåëñòâî, ñðåùó Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá“.
Ïî äóìèòå ìó ãëàâíèÿò ñàíèòàðåí çäðàâåí èíñïåêòîð è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá Àíãåë Êóí÷åâ òðÿáâà äà ñè ïîäàäå îñòàâêàòà, ñëåä êàòî êàçâà, ÷å íå çíàå êàê ñòðàíàòà íè ùå ïîñðåùíå ñëåäâàùàòà âúëíà îò êîðîíàâèðóñà.
Êîìåíòàðè (22)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ãëîðèÿ áÿñíà, ãîäåíèêúò é ÿ ðåäóâàë ñ õèòîâà 22-ãîäèøíà ñåðâèòüîðêà
19:55 / 02.08.2020
119 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, ïîëîâèíàòà ñà âúâ Âàðíà
08:35 / 03.08.2020
Âèæòå ïðè êîå óñëîâèå ïðåç íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà ùå ñå ó÷è äèñòàíöèîííî
09:54 / 01.08.2020
Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå: 270 íîâîçàðàçåíè, âúâ Âàðíà - 27
06:05 / 01.08.2020
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