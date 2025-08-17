Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на сладкото изделие.
"Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя", разказва той.
За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби.
"Поради липса на св
Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. Често зад престъпленията стоят непълнолетни лица, съобщи Нова.
