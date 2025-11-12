serres24.gr.
Според публикация на Теодорос Алацидис в социалните мрежи, се съобщава, че е възникнал инцидент вътре в сградата , по време на който някои имигранти са причинили щети на оградата .
Силни полицейски сили се втурнахали на мястото , за да възстановят реда, включително използвайки химикали.
Полицията обаче отрича информацията, че имигрантите са избягали.
Друга информация споменава 29 ареста, предимно на египетски имигранти. Отбелязва се, че 3 от 29-те арестувани са обвинени и в опит за бягство, тъй като са се опитали да избягат по време на инцидентите, но не са успели.
Ситуацията вече се нормализира и в структурата е възстановено спокойствие .
Този център е дом за мигранти, които идват в Гърция през Либия. По-голямата част от тях са египтяни, като има и хора от Пакистан и Бангладеш.
Публикацията на Теодорос Алацидис:
"Въстание в центъра за мигранти в Клейди, община Синтики.
Според предоставената информация, в центъра е имало хаос, като мигрантите са прерязали оградата и са си тръгнали, а полицейски сили са пристигнали ,
за да ги вземат.
Ако забележите някого в близките села около центъра, обадете се в полицията.“
"Бъдете внимателни в селата Неос Петрициос
, Промахона и Агистрос“
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за мигранти
©
Още от категорията
/
Доц. Стефан Дечев: Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между ЕС и САЩ
22:37
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
14:14
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
11:30
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:36
Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси и добавки
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.