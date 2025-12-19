Румен Радев.
Държавният глава приеме на "Дондуков" 2 представители на парламентарната група на "Величие".
След приключването на разговорите, идва ред и на следващата стъпка от конституционната процедура, а именно връчването на мандатите. По закон първите два ще отидат при първите две по големина групи в парламента, а третият е по избор.
Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с "БСП-Обединена левица" и ИТН, а в четвъртък с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.
Дотук се стигна, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка под натиска на многохилядни протести.
Край на консултациите при президента: Разговорите приключват с "Величие"
© Булфото
Още по темата
/
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
18.12
Орлин Колев: Неизвестните около третия мандат са свързани основно с това дали и кога ще бъдат насрочени бъдещи избори
17.12
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с началото на консултациите при президента
16.12
Още от категорията
/
Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
08:23
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
18.12
Създават фонд, който да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова протестна върна обхвана страната тази вечер
21:22 / 18.12.2025
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отп...
21:22 / 18.12.2025
Диян Стаматов: Езиковата компетентност на младото поколение е мно...
21:21 / 18.12.2025
Нов протест срещу Бюджет 2026: Движението в центъра на София е бл...
21:21 / 18.12.2025
Слабо земетресение в България
21:20 / 18.12.2025
Пореден мащабен протест срещу Бюджет 2026: Граждани се събраха в ...
21:20 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.