ЗАРЕЖДАНЕ...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата
©
Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства.
"Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги,“ каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.
В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.
За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.
С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА "Автомобилна администрация“ при липса на стикери.
Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки.
Още по темата
/
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
03.10
Още от категорията
/
Над 40 сгради в България ще светят в зелено по повод Деня на донорството и трансплантацията утре
16:17
Мундров: Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да осигури защита, без да създава пречки
16:03
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
15:59
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:54
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
14:46
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
14:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.