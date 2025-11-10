Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
Той подчерта, че след 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история на Царство България, Народна Република България, Княжество България, Народна Република България и Република България. "От 1998 година до сега увеличението на брутния вътрешен продукт е някъде около 5 пъти", допълни Станчев.
"Новото развитие е, че след поради решения на Конституционния съд за мястото на прокуратурата и безотговорността на главния прокурор от 2002 до 2003 година, през 2012-2013 се развива нещо като комплот, коалиция, свързана група по интереси между политици и прокуратура, и съответно страната започва да се управлява от тези, които имат желание да "доят". Тоест това е типична кратокрация", каза основателят на Института за пазарна икономика.
По думите му популизмът се разгръща относително отдавна, от около 20 години. "Това е доста по-различна ситуация от началото на реформите 1991, 1993, 1994 година. Тогава мнозинството от избирателите, включително от тези на БСП, са за пазарна икономика, за приватизация, за реституция. Сега, по неизвестни причини, онези, които гласуват, които не са мнозинството от избирателите, предпочитат по някакъв начин авторитарни водачи, които съответно донякъде естествено се ориентират спрямо в собствените си интереси", поясни той.
