Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От една страна Денят на Тракия е глас срещу забравата, а от друга страна, да повтаряме пред сменящите се поколения това, че има България, благодарение на георизма и саможертвата, защото ако обърнете внимание, в учебниците по история има много малко място, отделено на тези събития. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България.

По думите му, турските власти не противодействат на проявите от българска страна, целящи запазването на историческата памет на българите, обитавали района.

"Този дух и подход, който сме възприели, не води до конфронтация, по-скоро води до партньорство и взаимодействие, но към тях имаме претенция, която трябва нашите правителства да възобновят - за обезщенията на тракийските българи по силата на Ангорския мирен договор. Това, за съжаление, нашите правителства не го правят, водени от колектурни съображения, предполагам, за двустранните външнополитически отношения. Но това е несправедливо, защото това е въпрос на достойнство и на уважение към съдбата на тези стотически хора", каза още Премянов.

По негов спомен, покойният Бождар Димитров е заявил сума от 10 милиарда долара, която Турция ни дължи от репарации и обезщетения.

Гостът коментира и реакциите на властта у нас по въпроса:

"Най-конструктивната е била реакцията по времето на Георги Първанов. След това по същия начин солидарност към нашата кауза, проявиха доскорошния президент Радев и президентът Илияна Йотова. Те осъзнават, че в тази тема е заложена защитата на достойнството и на българската история. Част от институциите подкрепят, другите са пасивни. Единствено по време на Първанов, като президент, е постигнат този резултат да се приощби правителството към проблемите на тракийските българи и да заработи Смесената българо-турска комисия".

Премянов посочи, че зависи от правителството да се активира инициативата и да се поиска турската страна да се съгласи за възобновяването на работа на тази комисия.