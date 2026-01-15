Като започнем от корупцията, която е на всички нива в държавата и в частния сектор, свързан с пътната безопасност, ДАИ, преминем през всички сектори, технически прегледи, обучение, строителство на пътища – кой каквото и да говори, в пътната безопасност в България винаги става въпрос за пари. Това каза Красимир Пъргов от сдружение Автотехнически експерти по пътна безопасност в предаванетона Радио"През миналата година са се направили най-големите промени в Закона за движение по пътищата, и всички тези промени са в ущърб на водачите. И това е видно от Фонда за пътна безопасност, където има едни 500 милиона лева, които са една черна каса на министъра на финансите,“ посочи той и обясни, че този фонд би трябвало да се изразходват средствата за подобряване на пътната безопасност, но доклад на Институтът за пътна безопасност става ясно, че се прави отит от Сметната палата и се установили, че парите са разходвани неправомерно."Докладът от тази проверка на Сметната палата още не е видял бял свят. Ще видим кога ще излезе на светло, тъй като имаме съмнение, че преди изборите няма да го изкарат, защото може би ще понесат политически последици самите партии.“Гостът посочи и странното решение на МВР за извадените жертви от статистиката за пътнотранспортни произшествия, като по думите му за да оправдаят, че мерките работят, чрез една вътрешна заповед в МВР за отчитане на жертвите, са намерили начин да изваждат от общата статистика загинали, които са самокатастрофирали. "През 2024 г. са извадили 48 бройки и в статистиката са останали 478, а през 2025, тъй като жертвите нарастват, са извадили 62, което са 518. Така че това прокламиране, че жертвите намаляват и има някакъв лъч светлина, е абсолютно за да оправдават техните действия, че мерките им работят.“"Има твърде много контролни органи на пътя: над 10 са и всеки контролира нещо. Така отговорността между тези контролни органи се размива, а резултатите ги виждаме какви са,“ посочи още той и даде пример с неправомерните компенсаторни такси на АПИ за претоварени камиони с над технически допустимата маса, която се определя от завода-производител.Промените в системата на годишните технически прегледи не подобряват системата, смята той, тъй като според него няма никакъв контрол при техническите прегледи. "В наредбата има начин, по който се контролира качеството на извършване на техническите прегледи, но аз лично не съм видял такъв контрол. Проблемът идва от регулатора, който е издал един куп разрешителни пунктове за технически прегледи, без да направи никакъв анализ за клиентите на тези технически пунктове,“ посочи той и добави, че премахването на стикера и преминаване към дигитална и електронна идентификация от 1 януари вместо да се намали цената към пунктовете за технически прегледи, тя се е увеличила с близо 20%.Проблемите в сектора са много, а това, че няма никаква комуникация между бранша и законодателните и контролни органи още повече влошава нещата, заключи той.