Красимир Вълчев поздрави учителите, преподавателите, учените, дейците на културата и просветата, по повод Деня на народните будители.
"Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност.
Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм и вярва в ценностите на образованието и духовността.
Живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство - учителите, преподавателите във висшите училища, учените, хората на духа и културата.
Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България – не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост в най-голяма степен зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят. Защото в епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек.
И в миналото, и днес, а вярвам – и в бъдещето – винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова в заключение искам да благодаря на всички Вас – в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България!
Честит празник! На Вас и на всички, които със слово, наука и личен пример будят умовете и сърцата на хората! Бъдете достойни наследници на нашите предци и будители на нашето време!", заяви Вълчев.
Красимир Вълчев: Будителите на България не са само в миналото
© Булфото
Още по темата
/
Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят
31.10
Министър Цоков към българските олимпийски отбори : Благодаря Ви, че когато излизате на международните сцени за награждаване, носите на раменете си българското знаме
01.11
Още от категорията
/
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:50
Кристиан Вигенин: Премахването на правото на вето по важни въпроси ще задълбочи противоречията в Евросъюза
10:42
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
Румен Гълъбинов: Няма основание да смятаме, че положението с държавния бюджет е бедствено както за тази година, така и за следващата
31.10
Вицепрезидентът: Мнозина днес имат неблагоразумието да смятат, че историята започва от тях, като отричат всичко преди
31.10
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Архангелова задушница е!
09:13
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.