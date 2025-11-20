Красимир Вълчев.
Ето каква статистика споделя той:
• 38% повече приети студенти в специалност "Медицинска сестра“;
• 34% повече в професионално направление "Химични технологии“;
• 10% повече в "Общо инженерство“;
• 14% повече в "Електротехника, електроника и автоматика“;
• 7,5% повече в "Енергетика“;
• 22% повече в "Металургия“;
• 17,5% повече в "Транспорт, корабоплаване и авиация“.
С 22% се е увеличил броят на студентите, които са се записали да учат за хидроинженери – една от специалностите с най-остър недостиг на пазара на труда.
За първи път от близо 10 години е изцяло запълнен приемът в направление "Физически науки“ в Софийския университет, а общото увеличение за това направление в страната е 18%. С 10% е увеличен и приемът в "Химически науки“.
Всъщност тази година регистрирахме нарастване на приема и на кандидат-студентите във всички инженерни и природоматематически професионални направления, с изключение на "Машинно инженерство“.
"Това увеличение се дължи отчасти на малко по-многобройния випуск зрелостници, но и на политиката за преструктуриране на приема, която МОН провежда. Определянето на защитени специалности и приоритетни професионални направления, увеличаването на приема в тях и намаляването му в други, освобождаването от такси, както и допълнителните стипендии и финансиране са мерките за насърчаване на включването в образованието и професиите с очакван бъдещ недостиг", пише Вълчев.
"Процентът на увеличението ни дава основание да смятаме, че има и положителна промяна в нагласите за включване в техническо висше образование. Надяваме се тази промяна да бъде устойчива", добавя още той.
Красимир Вълчев: Имаме положителни новини!
©
Още от категорията
/
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
21:11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
18:13
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
16:49
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.