Краставиците скочиха с 30% за няколко месеца
От 3,50 лв. през лятото до 4,50 лв. сега според седмичните измервания на цените, които Антиспекула прави в четирите големи търговски вериги. Поредният пример за поскъпване през последните месеци - малко по малко, но постоянно.
"Междувременно, по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цената на потребителската кошница на едро (т.е. цените, на които търговците купуват стока), е поевтиняла от 110 лв. на 98 лв. за същия период", изтъкват от организацията.
"Изводът: или това е поредният опит на институциите да ни убеждават в липсата на инфлация, или търговските вериги за пореден път увеличават надценките си", заключват от "Антиспекула".
"За една голяма част от основните хранителни стоки се оказва, че ми е далеч по-достъпно да си напазарувам в Нидерландия, отколкото в България. Дори в Нидерландия някои неща да са една идея по-скъпи, отколкото в България, когато го съпоставим с доходите на хората, се оказва, че наистина хората в Нидерландия живеят много по-добре, отколкото хората в България", това каза преди седмици в ефира на Радио "Фокус" модераторът на платформата "Антиспекула“ Александър Бубия.
