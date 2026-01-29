Кремъл коментира сделката между "Лукойл" и Carlyle
©
"Това са корпоративни споразумения. В този случай от Кремъл не може да коментираме“, отбеляза той.
Според него, основното в тази сделка е да бъдат спазени интересите на руската компания.
ФОКУС припомня, че днес "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. От компанията съобщиха, че споразумението зависи и от изпълнението на няколко условия.
За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
Още по темата
/
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
18.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
22.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
Още от категорията
/
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят
28.01
Експерт човешки ресурси: Има много повече възможности отпреди няколко години за българите, които са взели решение да търсят реализация у нас
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.