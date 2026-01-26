Кристалина Георгиева пред БНТ и предупреди властта да внимава с фискалната политика.
Според управляващия директор на МВФ икономиката на страната се развива добре, въпреки политическата криза и страната ни вече печели от въвеждането на еврото.
Георгиева коментира, че още е рано да се каже каква ще бъде инфлацията - въпрос, който вълнува всички българи.
Според нея това ще стане ясно след няколко месеца, но по думите й в останалите държави, които са се присъединили към еврозоната, еднократната инфлация е била между 0,1 и 0,3 процента.
Георгиева смята, че хората в България са разочаровани от политиците и затова избирателната активност в страната е ниска, което води до парламенти, които не са в състояние да излъчат стабилни правителства.
Кристалина Георгиева: България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре
