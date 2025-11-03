Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква
По-рано днес Лагард се срещна с директора на БНБ Димитър Радев.
"Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", споделя Георгиева във видеoто.
