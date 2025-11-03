Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква, сподели тя във видео в социалните мрежи. Георгиева бе придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната"."Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", споделя Георгиева във видеoто.