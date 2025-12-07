Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на България към еврозоната!
На 1 декември, когато започна продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, Лагард написа: "Новите български монети започнат да пътуват из еврозоната!"
Вчера премиерът Росен Желязков каза, че с отсечените у нас евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас.
Желязков добави, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на еврозоната.
