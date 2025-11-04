Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, заяви, че на 1 януари 2026 г. сърцето й ще бие с България, защото, освен големия ден за приемане на верото, тя празнува и 70-годишен юбилей. "Този ден ще бъде много специален за мен. Ще взема българско вино, за да го отпразнувам", предаде репортен на"Само след два месеца българите ще започнат да ползват еврото - плащат, спестяват и пътуват с него всеки ден. България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи са направени, така че всички критерии, които важат за всеки член на еврозоната, да бъдат изпълнени. Това е огромна стъпка, но също така е началото на пътешествието, а не края на пътя. Ясно е, че реформите трябва да продължават и знам, че това ще се случи, въпреки трудностите", заяви Председателят на Европейската централна банка. Тя допълни, че реалните ползи от приемането на еврото са "просперитет и сигурност".