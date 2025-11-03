Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
©
Във вторник Лагард ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната". Часове преди старта на събитието обаче Лагард разясни в ефира на NOVA важни въпроси за въвеждането на еврото в България.
"Видяла съм как много нови страни се присъединяват към еврозоната. Преди дадена страна да въведе еврото, има страхове, опасения – накъде сме се запътили? Година по-късно подкрепата и приемането се увеличава непременно, във всички случаи. Въпросът е да се въведе без страх и да се очаква от правителството да направи необходимото, за да предотврати злоупотреби", обясни тя.
Двете най-големи ползи от присъединяването на България към еврозоната са: добавеният просперитет, който според нея скоро ще бъде осезаем и второ – добавената сигурност.
"Под просперитет имам предвид износ от България към останалата част на Европа – вече ще е в евро. Няма да има валутен риск, няма хеджиране, защото фактурите ще са в една и съща валута. Хората обичат да идват на почивка в Европа, но валутните курсове варират и те се двоумят. Ако знаят, че в България, валутата е евро и няма да се добави към пътуването риск от променливи валутни курсове, това е още една причина да се посети вашата страна.
Аз самата, като французойка, и от длъжностите, на които съм била, съм научила, че като член на клуба, трябва да се придържаш към правилата му, което носи сигурност. Всички сме заедно в това, няма случайни играчи, които правят, каквото искат. Всички сме обвързани от едни и същи принципи, валута, парична политика, което ще бъде огромна промяна", посочи тя.
За работата по проекта за дигитално евро:
"Парите в брой няма да изчезнат, но трябва да сме готови за дигиталната ера в 21 век. Трябва да гарантираме, че средства, емитирани от Централната банка, съществуват и в дигитална форма, защото в това се корени системата. Това са дигитални пари в брой, но няма да заменят банкнотите и монетите", обясни Лагард.
Още по темата
/
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
Още от категорията
/
Радев: България разчита на почетните консули да допринасят за създаването на нови партньорства в икономиката, иновациите и образованието
17:03
Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
09:19
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
02.11
Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика
02.11
КРИБ: Вървим към румънския сценарий - увеличаване на инфлацията, външните заеми и външния дълг
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.