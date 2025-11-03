Знам, че страната е работила усърдно по въпроса. Наясно съм, че няма пълен консенсус към момента, но вярвам, че България е готова. Това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е на посещение в България.Във вторник Лагард ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната". Часове преди старта на събитието обаче Лагард разясни в ефира на NOVA важни въпроси за въвеждането на еврото в България."Видяла съм как много нови страни се присъединяват към еврозоната. Преди дадена страна да въведе еврото, има страхове, опасения – накъде сме се запътили? Година по-късно подкрепата и приемането се увеличава непременно, във всички случаи. Въпросът е да се въведе без страх и да се очаква от правителството да направи необходимото, за да предотврати злоупотреби", обясни тя.Двете най-големи ползи от присъединяването на България към еврозоната са: добавеният просперитет, който според нея скоро ще бъде осезаем и второ – добавената сигурност."Под просперитет имам предвид износ от България към останалата част на Европа – вече ще е в евро. Няма да има валутен риск, няма хеджиране, защото фактурите ще са в една и съща валута. Хората обичат да идват на почивка в Европа, но валутните курсове варират и те се двоумят. Ако знаят, че в България, валутата е евро и няма да се добави към пътуването риск от променливи валутни курсове, това е още една причина да се посети вашата страна.Аз самата, като французойка, и от длъжностите, на които съм била, съм научила, че като член на клуба, трябва да се придържаш към правилата му, което носи сигурност. Всички сме заедно в това, няма случайни играчи, които правят, каквото искат. Всички сме обвързани от едни и същи принципи, валута, парична политика, което ще бъде огромна промяна", посочи тя.За работата по проекта за дигитално евро:"Парите в брой няма да изчезнат, но трябва да сме готови за дигиталната ера в 21 век. Трябва да гарантираме, че средства, емитирани от Централната банка, съществуват и в дигитална форма, защото в това се корени системата. Това са дигитални пари в брой, но няма да заменят банкнотите и монетите", обясни Лагард.