Кристин Лагард не пропусна да напомни: Остават 10 дни до влизането на България в еврозоната
"Фокус" приомня, че на 1 декември, когато започна продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, Лагард написа: "Новите български монети започнат да пътуват из еврозоната!"
На стената си във Facebook президентът на ЕЦБ щателно отброява дните до приемането на страната ни в еврозоната.
