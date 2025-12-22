Сподели close
Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка за отбеляза важността от присъединяването на България в еврозоната. "Само 10 дни остават, преди България да стане 21-ият член на еврозоната", пише тя в социалната мрежа Facebook.

"Фокус" приомня, че на 1 декември, когато започна продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, Лагард написа: "Новите български монети започнат да пътуват из еврозоната!"

На стената си във Facebook президентът на ЕЦБ щателно отброява дните до приемането на страната ни в еврозоната.