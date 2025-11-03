След по-малко от 60 дни България ще стане 21-вата държава, която ще приеме еврото, наистина се радвам, че съм в София за двудневно посещение. Това написа в своя Facebook профил президент на Европейската централна банка Кристин Лагард."Благодаря Ви, г-н управител Радев (бел.-ред Димитър Радев, директор на БНБ), за топлото Ви посрещане в Българската народна банка днес", написа още.припомня, че Кристин Лагард пристигна днес в България и ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната“ и ще посети Народното събрание.