Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
"Благодаря Ви, г-н управител Радев (бел.-ред Димитър Радев, директор на БНБ), за топлото Ви посрещане в Българската народна банка днес", написа още.
"Фокус" припомня, че Кристин Лагард пристигна днес в България и ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната“ и ще посети Народното събрание.
По-рано през деня тя бе посрещната с протест, организиран от "Възраждане''.
