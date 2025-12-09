Кристина Мауер-Стендер: Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много
От коалиция за живот без тютюн и никотин и СЗО искат държавата да предприеме спешни мерки за ограничаване на тютюнопушенето в страната.
Повечето ученици употребяват електронни цигари. Момичетата пушачи са повече от момчетата. Много от подрастващите са пасивни пушачи у дома и на закрити обществени места. Голяма част от децата признават, че са купували цигари от магазини и заведения, пише БНТ.
Повече от половината домакинства у нас заделят пари за тютюневи изделия. Средният разход е между 7 и 8% като по-бедните заделят повече за цигари.
гл. асистент Димитър Събев, Институт за икономически изследвания, БАН: "Хората, които пушат цигари от нискодоходната група трябва да се простят с 40% от годишните си разходи за облекла и обувки".
Кристина Мауер-Стендер, ръководител на офиса на СЗО в България: "Посланието на Световната здравна организация към България е много ясно. Трябва да се направи повече и то сега веднага. Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много."
