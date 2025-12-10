Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, е много вълнуващо и има една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже. Насладата от това, че затвърдихме, че титлата не е случайност, също допринесе много. Това каза в предаванетонас водещ Ася Александрова старши треньорът на световните шампионки по естетическа групова гимнастика Кристина Ташева. Сред жестоката конкуренция с традиционно добри в гимнастическите спортове Финландия, Русия, Естония, Украйна, Беларус, Италия, Испания, националният отбор на България по естетическа гимнастика спечели титлата на Световното първенство, което се проведе в Самоков, която е втора титла за тази година, след като спечели златен медал и на Европейското първенство в Унгария."Работа ми на треньор е аз да предам моя опит и да ги науча кое е водещото за децата. Идеята на треньора е да изгради едно чувство на любов към това, което правят момичетата, на отговорност и да знаят, че те винаги има какво да подобряват. Фокусът не е медалът, фокусът е удоволствието от играта и усъвършенстването на всяко едно момиче в нея. За мен лично като треньор това винаги е било най-водещото. Медала, ако дойде, дойде. Той е чудесна награда, но това, за което тръгваш, трябва да е удоволствието от това, което правиш. Ако ти го правиш единствено и само заради медала и това да те оценят, много по-лесно можеш да се откажеш и да се предадеш.“По думите й двата спорта – художествената гимнастика и естетическата групова гимнастика вървят ръка за ръка и масово децата практикуват и двата спорта, като единият допълва другия и обратно. "Когато една гимнастичка успее да развие и двата спорта, тогава тя със сигурност се отличава,“ коментира гостът и обясни, че въпрос на усещане на самото дете е кой от двата спорта ще избере. Гимнастиката е добре развит спорт в България и има много голям интерес от децата. "Едни се вълнуват повече от това да са с уреди, други да изпитват много силна емоция от това да пресъздават музика, история в съчетанието, по-голяма доза изкуство има в момента в естетическата гимнастика. И всъщност това е разликата. Всеки избира спрямо темперамента му и това, което отвътре го влече.“Трудно се развива спорт на световно ниво и особено когато той не е част от олимпийските спортове, тъй като получава доста по-малко финансиране, внимание, условия и всичко, което е необходимо за да развиваш спорта на световно ниво, "В другите държави малко повече го оценяват хората, които би трябва да го оценят, като Министерство на спорт и ръководство, докато тук просто не се говори за това. Но въпреки това, спортът се развива на световно ниво“, сподели още старши треньорът."Този отбор тръгна в 2017 година. Извървяхме път на много пренебрежение и от страна на България като позиция, защото имахме пет или шест години, в които въобще не признаваха, че сме спорт, въпреки че всяка година се връщахме с постижения и развивахме това нещо на световно ниво. Отбора не тръгна лесно, трудно бяха приети и от световната сцена. Много години са ни казали: "Най-добри сте, обаче нямате съдийска политика“ и всякакви неща. Така че в нашия спорта е много трудно да извървиш този път и наистина накрая да стигнеш до това, да те оценят до такава степен, че те на това световно взеха рекордна оценка, която никога досега не е взимана и бяха отличени с много голяма разлика пред вторите,“ посочи Ташева и допълни, че винаги е учила своите момичета да не се отказват и да бъдат безапелационни на килима, така че тази съдийска политика да няма влияние върху тяхната игра.