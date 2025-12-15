Румен Радев са се превърнали в разговори дали той ще прави партия.
Според Лозанов Радев е отказал да отговори пряко с мотива "да не превръщаме тези консултации в предизборна кампания".
Медийният експерт видя в отговора на президента знак, че възнамерява да прави партия.
Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че партиите се страхуват от Радев.
Битката на следващите избори
"Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски", коментира доц. Лозанов.
Той прогнозира, че е много вероятно, ако Радев излезе на политическата сцена, битката на следващите избори да бъде между него, от едната страна, и ПП-ДБ от другата страна, а в ролята на балансьор да бъде ГЕРБ.
"ДПС-Ново начало" ще се свие доста като етническа партия", каза доц. Лозанов.
Ще изпадне ли ПП-ДБ
Шкварек заяви пред Bulgaria ON AIR, че "голямото нещо" ще бъде Радев срещу ГЕРБ, а коалицията ПП-ДБ ще бъде "изядена".
"Представителите на демократичната общност търсят вид коалиционно партньорство и винаги го търсят с ГЕРБ, защото другото ги остава пред геополитическо противоречие", обясни доц. Лозанов.
Според Шкварек "ДПС-Ново начало" е искало кабинетът "Желязков" да не пада.
Доц. Лозанов подчерта, че целта на протеста е била да не се реставрира отново същият политически модел.
Шкварек прогнозира, че хората биха гласували по-скоро за Радев, отколкото за ПП-ДБ. Според него Радев може да се "сглоби" с "Възраждане" или ПП-ДБ.
Кристиян Шкварек: Партиите се страхуват от Радев
