Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила
Продължават и проверките, които трябва да докажат кой носи отговорност за трагедията, при която 4 души загубиха живота си.
При изнесената вчера информация от регионалното министерство стана ясно, че разрешителните за строеж на всички сгради на територията на курорта Елените са били издадени от Oбщина Несебър, включително и тези в речното корито.
От здравното министерство предупредиха, че водата от чешмите в засегнатите от наводненията райони все още не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.
