Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Разбрали посланието на българските улици и площади. Всеки в нашата партия ще има правото на собствено мнение и публично изразяване, но никой няма да има правото целенасочено да действа срещу нея с аргумента, че по-важна от партията била държавата. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на Национално съвещание на партията.

По негови думи е абсурдно е да се твърди, че някой предпочита държавните интереси пред партийните. "Ако те са против държавните, защо въобще е такава партията", допълни Зарков. 

Официално бяха представени водачите на листите на "БСП – Обединена Левица“ (БСП-ОЛ) в страната. 

"Българските социалисти, които са подкрепяли президента (2017-2026 г.) Румен Радев, го считат за достоен президент, но е крайно време той да покаже отношението си към БСП. За много български граждани той е сред носителите на надежда за промяна, но тя не може да бъде човек или дори една партия. БСП е необходима за такава промяна. Без нас не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи – прозрачност, публичност, взаимно уважение и равнопоставеност", обясни Зарков.