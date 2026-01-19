Румен Радев е решил да обяви политически проект, мисля, че това е добра новина по няколко причини. Това заяви в ефира на NOVA Крум Зарков, бивш правосъден министър и бивш юридически съветник на президента.
"Едно ново неизвестно, каквото е нова политическа партия в уравнението на парламентарния живот, би спомогнало най-накрая да намерим отговора на задачата, която вече години не можем да решим, а именно устойчиво и компетентно управление на нашата страна. В този ред на мисли нещо ново би било положително и ще повлияе и на другите политически сили", смята Зарков.
Той допълни, че не се съмнява, че евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера. "И не на последно място за първи път в историята на страната ще имаме жена президент, което също само по себе си ми се струва добра новина. Трябва да бъде ясно, че не бива да очакваме, че Радев ще оправи всичко за всички", поясни Зарков.
Според него е възможно да има проблем при избора на служебен премиер.
"Назначаването на служебно правителство не е толкова ясно. Има ограничение в домовата книга, трябва да се проведат съответните консултации. Има няколко подводни камъка в тези необмислени поправки на Конституцията. Единият е, ако никой не се съгласи, а другият е ако не успяват да постигнат съгласие президент и кандидат министър-председател по отношение на състава на МС. Третият въпрос е относно насрочването на изборите", заключи Зарков.
