Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България. Това каза пред журналисти бившият министър на правосъдието Крум Зарков.

Припомняме, че в рамките на два дни /7 и 8 февруари/ БСП ще проведе своя 51-и Конгрес в НДК. Една от задачите му е избор на нов председател на партията. Сред кандидатите е и Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за цели български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

"Всичко е в ръцете на делегатите", заключи той.