солидарност със служителите на "Български пощи“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в социалните мрежи.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Днес те излязоха на протест в защита на своя труд и достойнство. Недопустимо е хората, които ежедневно обслужват милиони граждани, носят писмата ни, грижат се за получаването на пенсиите и социалните плащания в страната, да живеят с унизително ниски заплати. Протестът на служителите в "Български пощи“ е за справедливо заплащане и уважение към труда им. БСП напълно застава зад тези искания.
Разбираме и тревогата на хилядите български пенсионери, които разчитат на пощенските клонове, за да получат своите пенсии. Истината е, че пощенските служители и пенсионерите не са от различни страни на барикадата. Те са жертви на една и съща несправедливост. Несправедливост, която създава работещите бедни днес и пенсионираните бедни утре. Вярваме, че решението не е в противопоставянето между хората, а в държавна политика, която гарантира достойнството както на работещите, така и на възрастните хора. Справедливата държава започва от уважението към труда и от грижата за възрастните: към тези, които някога са създавали и днес създават богатството на нашата родина.
