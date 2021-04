© виж галерията Първи тази вечер в невероятното издание на шоуто "Като две капки вода" видяхме Къци Вапцаров - в поредния женски образ! Този път той бе с руса коса с розови кичури, кецове и мрежест чорапогащник, за да излезе в образа на бунтарката Avril Lavigne. След края на изпълнението му Фънки го срина със земята и за малко да се стигне до скандал между двамата.



Михаела Маринова излезе като провокативната поп кралица Miley Cyrus и изпя една от последните песни на суперзвездата Midnight Sky.



Фики излезе под светлината на прожекторите като легендарната Тина Търнър с песента The Best. Стораро определено се справи с култовите танци на певицата, а също и с начина й на пеене, и то блестящо.



Поли Генова имаше изключително сложна задача днес – тя трябваше да се справи с образа на великата френска певица Edith Piaf - Non Je Ne Regrette Rien. И успя!